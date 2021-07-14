الكشف عن جدول مباريات الدوري الإيطالي.. تعرف على موعد "ديربي الغضب"

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء، عن جدول منافسات "الكالتشيو" للموسم المقبل 2021 - 2022.

ويستهل إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري على أرضه ضد ضيفه جنوى.

وكان إنتر ميلان وضع حدا لسيطرة غريمه يوفنتوس على لقب الدوري في الأعوام التسعة الأخيرة، وظفر بلقبه الأول منذ العام 2010.

ويخوض إنتر ميلان موسمه الجديد بقيادة مدربه الجديد المدير الفني السابق لفريق لاتسيو سيموني إينزاغي خليفة أنطونيو كونتي المستقيل من منصبه بعد قيادة "النيراتزوري" إلى لقبهم الـ19 في الدوري.

ويبدأ الجار ميلان مشواره في الموسم الجديد ضد القطب الثاني لمدينة جنوى ويتعلق الأمر بسمبدوريا، فيما يلعب أتلانتا الثالث مع تورينو الذي تفادى الهبوط الموسم الماضي في المرحلة قبل الأخيرة.

ويقام دربي ميلانو (ديربي الغضب) في الجولة الـ12 في السابع من نوفمبر ذهابا، وإيابا ضمن الجولة الـ24 في السادس من فبراير.

في المقابل، يستهل يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع وبطاقته إلى دوري الأبطال الموسم المقبل في الجولة الأخيرة الموسم الماضي، مشواره بقيادة مدربه الجديد القديم ماسيميليانو أليغري خليفة أندريا بيرلو المقال من منصبه، خارج قواعده ضد مضيفه أودينيزي.

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وقاد أليغري البالغ من العمر 53 عاما يوفنتوس إلى الفوز بخمسة ألقاب متتالية في الدوري وكأس إيطاليا أربع مرات قبل إقالته قبل عامين.

وسيكون الظهور الأول للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريقه روما على أرضه أمام فيورنتينا، بينما يواجه مدرب نابولي الجديد لوتشانو سباليتي فينيسيا الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، وهو الفريق الذي دربه لفترة وجيزة منذ عقدين.

وعاد مورينيو إلى إيطاليا حيث قاد إنتر ميلان إلى الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) في عام 2010.

ويواجه المدرب البرتغالي فريقه السابق إنتر ميلان في المرحلة الـ16 في روما في الخامس من ديسمبر ذهابا، على أن يحل ضيفا عليه إيابا في سان سيرو في المرحلة 24 في 24 أبريل المقبل.

ويلتقي إنتر ميلان مع يوفنتوس وجها لوجه ذهابا في 24 أكتوبر في سان سيرو، ثم إيابا في الثالث من أبريل في تورينو.

ويقام ديربي العاصمة بين لاتسيو وروما في الـ26 من سبتمبر.

ويبدأ المدرب السابق لروما وسمبدوريا وكالياري أوزيبيو دي فرانشيسكو مسيرته مع هيلاس فيرونا على أرضه ضد فريقه السابق ساسوولو.

ويحل ساليرنيتانا الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1998-1999، ضيفا على بولونيا، فيما يلتقي إمبولي على أرضه مع لاتسيو ومدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

وتبنت رابطة الدوري الإيطالي الموسم المقبل النموذج المعتمد من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز و"الليغا" والدوري الفرنسي، مع اعتماد جدول زمني غير متماثل، حيث لن يكون النصف الثاني من الموسم مبنيا على النصف الأول، بل تم تنظيمه بترتيب مختلف تماما.

وستكون المباراة الأخيرة لإنتر هذا الموسم على أرضه ضد سمبدوريا في الـ22 من مايو، فيما يلعب يوفنتوس مع مضيفه فيورنتينا، وميلان مع مضيفه ساسوولو.

المصدر: "أ ف ب"