الكشف عن حكم تورط بالمراهنات لمدة عامين

اكتشفت إدارة قسم حماية المبارايات بالاتحاد الروسي لكرة القدم تورط أحد حكام الدوري المحلي بالمراهنات الرياضية لمدة عامين.

ووفقا لموقع Sport-Express الروسي، فإن الحكم، ألكسندر شيماريغين، كان يراهن بنشاط في مكاتب المراهنات الرياضية على مدار العامين الماضيين.

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وسجل باسمه في أحد مكاتب المراهنات، ما مجموعه 19 ألف رهان بمبلغ إجمالي يزيد على 65 مليون روبل.

وتمت إحالة القضية إلى لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وشارك شيماريغين في الموسم الماضي، في تحكيم 14 مباراة في الدوري الروسي لكرة القدم.

المصدر: Sport-Express