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فاران يضع شرطا لتجديد عقده مع ريال مدريد

الرياضة

فاران يضع شرطا لتجديد عقده مع ريال مدريد
Reuters Kai Pfaffenbach
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها يوم الاثنين، أن الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد وضع شرطا ماديا لتجديد عقده مع النادي الملكي الذي ينتهي صيف عام 2022.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا لتجديد عقد فاران مدته 3 مواسم، مقابل حصول النجم الفرنسي على راتب يصل إلى 7 ملايين يورو سنويا (يحصل على 5.5 مليون حاليا).

ولكن فاران متمسك بالحصول على 12 مليون يورو سنويا، للموافقة على توقيع عقد جديد، في ظل تلقيه عرضا من مانشستر يونايتد بالقيمة نفسها.

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية قد أكدت خلال الساعات الماضية، أن ريال مدريد منح مانشستر يونايتد الضوء الأخضر من أجل التفاوض مع فاران، ما يعني فشل مفاوضات تجديد العقد بشكل نهائي.

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وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و70 مليون يورو، للموافقة على رحيل فاران، وهو أعلى مما وضعه مانشستر يونايتد، الذي توقف عرضه عند 45 مليون يورو.

المصدر: mundodeportivo.com

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