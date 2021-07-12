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رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع أحد نجوم الأرجنتين أبطال "كوبا أمريكا"

الرياضة

رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع أحد نجوم الأرجنتين أبطال
AFP NELSON ALMEIDA
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الإثنين، ضم الأرجنتيني رودريغو دي باول البالغ 27 عاما قادما من أودينيزي الإيطالي.

وذكر بطل إسبانيا في بيانه أن دي باول وقع عقدا مدته 5 سنوات حتى 2026 دون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أودينيزي لن يقبل بأقل من 35 مليون يورو للموافقة على رحيل دي باول.

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وساهم دي باول مؤخرا في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 28 عاما والـ15 في تاريخه، بعد الفوز على البرازيل في عقر دارها بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

ويعد دي باول ثاني صفقات أتلتيكو مدريد هذا الصيف، بعد المهاجم البرازيلي المولد، البرتغالي الجنسية ماركوس باولو القادم من صفوف فلومينينزي البرازيلي.

المصدر: en.atleticodemadrid.com

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