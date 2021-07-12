رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع أحد نجوم الأرجنتين أبطال "كوبا أمريكا"
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الإثنين، ضم الأرجنتيني رودريغو دي باول البالغ 27 عاما قادما من أودينيزي الإيطالي.
وذكر بطل إسبانيا في بيانه أن دي باول وقع عقدا مدته 5 سنوات حتى 2026 دون الإعلان عن قيمة الصفقة.
اm😊🔴⚪️ #مرحبا_دي_باول— ❤️🤍 🏆 الأبطال 🏆❤️🤍 (@AtletiArab) July 12, 2021
🆕🏧 اللاعب @rodridepaul بات من عائلة الروخيبلانكوس! pic.twitter.com/779km7YjCE
وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أودينيزي لن يقبل بأقل من 35 مليون يورو للموافقة على رحيل دي باول.
💌 @rodridepaul has a message for you… pic.twitter.com/fuwTJJGHl3— Atlético de Madrid (@atletienglish) July 12, 2021
وساهم دي باول مؤخرا في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 28 عاما والـ15 في تاريخه، بعد الفوز على البرازيل في عقر دارها بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.
ويعد دي باول ثاني صفقات أتلتيكو مدريد هذا الصيف، بعد المهاجم البرازيلي المولد، البرتغالي الجنسية ماركوس باولو القادم من صفوف فلومينينزي البرازيلي.
المصدر: en.atleticodemadrid.com