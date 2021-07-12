تصويت.. من برأيكم أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"

تألق العديد من نجوم كرة القدم مع منتخبات بلادهم خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" التي توج المنتخب الإيطالي بلقبها بعد فوزه بالنهائي على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، أمس الأحد.

ورغم تتويج حارس المنتخب الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، رسميا، بجائزة أفضل لاعب في النسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، يرغب موقع RT في استطلاع آراء قرائه الكرام باختياراتهم عن هوية اللاعب الأفضل في البطولة القارية من وجهة نظرهم.

1- الإيطالي جيانلويجي دوناروما:

تألق دوناروما بشكل لافت في البطولة وكان له الفضل الأكبر بتتويج منتخب بلاده للمرة الثانية في تاريخه بلقب اليورو، بعد تصديه في النهائي لركلتي ترجيح من أصل 5 سددها المنتخب الإنجليزي (3-2)، بعد تعادلهما (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي.

ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ, РАДИ КОТОРОГО МЫ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ПОЧТИ БЕЗ ПЕРЕРЫВА СМОТРЕЛИ ЕВРО 🔥🔥🔥



Это уже история 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/jUmgfy41Fk — Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021

كما تألق دوناروما (22 عاما) في التصدي لركلات الترجيح أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي للبطولة، وحافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الأولى ضمن مرحلة المجموعات أمام كل من تركيا وويلز وسويسرا.

🚫 3 clean sheets, 9 saves

😮 Semi-finals penalty shoot-out hero

😱 Final penalty shoot-out hero



UEFA's team of Technical Observers have named Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma as their Player of the Tournament 🇮🇹👏#EURO2020 | #ITApic.twitter.com/HWGnaHLGkK — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو:

أحرز رونالدو لقب هداف النسخة الـ16 من نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، رغم خروجه مبكرا من "يورو 2020" مع منتخب بلاده.

وأحرز رونالدو 5 أهداف في ثلاث مباريات خلال (360 دقيقة) ضمن مجموعة "الموت" السادسة، في مرمى كل من هنغاريا وألمانيا وفرنسا، قبل أن يخرج مع منتخب بلاده من الدور ثمن النهائي على يد نظيره البلجيكي، إثر خسارته أمامه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعتهما يوم الأحد 27 يونيو الماضي، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية الإسبانية.

🔝 5 goals in 4 games...



🇵🇹 Portugal forward Cristiano Ronaldo = EURO 2020 Alipay Top Scorer 👏#EUROTopScorer | @Alipaypic.twitter.com/OU9rLeSbjI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

3- التشيكي باتريك تشيك:

حل تشيك في المركز الثاني في ترتيب صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف سجلها خلال (404 دقائق)، قبل خروج منتخب بلاده على يد نظيره الدنماركي في الدور ربع النهائي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أن تشيك جاء في المركز الثاني، خلف رونالدو، لأن البرتغالي لديه تمريرة حاسمة، إضافة للأهداف الخمسة، أعطته أفضلية التتويج بالجائزة أمام التشيكي الذي لم يقم بأي تمريرة حاسمة خلال البطولة.

وسجل تشيك هدفا عالميا يعد من بين الأجمل في البطولة خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، حيث سدد "قذيفة" في الدقيقة الـ52 من منتصف الملعب، مستغلا تقدم حارس المنتخب الإسكتلندي الذي حاول جاهدا إبعاد الكرة عن مرماه دون جدوى، ووجد نفسه معانقا الشباك مع الكرة.

🤯🤯🤯 ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!



ШИКааааарно ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x — Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021

4- الإنجليزي هاري كين:

قاد كين منتخب "الأسود الثلاثة" لنهائي أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يخسر بركلات الترجيح أمام نظيره الإيطالي.

وتألق كين بتسجيله 4 أهداف لمنتخب بلاده خلال 649 دقيقة لعبها في البطولة.

EURO 2020 Top Scorers



🇵🇹 Cristiano Ronaldo - 5 goals (1 assist)

🇨🇿 Patrik Schick - 5 goals

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane - 4 goals

🇧🇪 Romelu Lukaku - 4 goals

🇸🇪 Emil Forsberg - 4 goals

🇫🇷 Karim Benzema - 4 goals



Ronaldo bags first European Championship Golden Boot #EURO2020pic.twitter.com/EtOZ07Mqez — Futaa.com (@Futaacom) July 12, 2021

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5- الفرنسي كريم بنزيما:

سجل بنزيما 4 أهداف خلال 349 دقيقة، في ظهوره الأول في البطولة مع منتخب "الديوك" بعد أكثر من 5 أعوام من حرمانه ارتداء قميص فرنسا، بسبب قضية ابتزاز بفيديو جنسي ضد زميله السابق في المنتخب الفرنسي، ماثيو فالبوينا.

يذكر أن المنتخب الفرنسي، بطل مونديال روسيا، ودع "يورو 2020" من دور الـ16 بخسارته المفاجئة أمام سويسرا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

وأقيمت نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" التي تم تأجيلها عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونيخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT