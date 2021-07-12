المحارب القديم بونوتشي الأفضل في نهائي اليورو

اختير ليوناردو بونوتشي، مدافع إيطاليا، كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا، في نهائي يورو 2020 لكرة القدم الذي جمعهما على ملعب "ويمبلي" الشهير، الأحد.

وفاز المنتخب الإيطالي على نظيره الإنجليزي، بركلات الترجيح بنتيجة (3-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

وذكر الحساب الرسمي لبطولة اليورو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بونوتشي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أدائه المميز على مدار اللقاء، ومساهمته في فوز الطليان باللقب.

🎯 Great distribution throughout

💪 Strong defensive display at 34

⚽️ Scored the all-important equaliser



🇮🇹 Italy hero Leonardo Bonucci = Star of the Match! 🥇



🤔 Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020pic.twitter.com/zNdJbntUiE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

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ولم يكتف بونوتشي بأدواره الدفاعية، إذ سجل هدف التعادل لإيطاليا في النهائي ومنح الأزوري فرصة الوصول للأشواط الإضافية ومن ثم لركلات الترجيح.

كما أن المدافع البالغ 34 عاما، سجل ركلة ترجيح ساهم بها في تتويج بلاده بالبطولة.

وكان المدافع المخضرم بونوتشي رفقة زميله جورجو كييليني ثنائي يوفنتوس الوحيد الناجي من نهائي كأس أوروبا 2012، عندما سقطت إيطاليا برباعية مذلة أمام إسبانيا.

لكن المدرب روبرتو مانشيني عول عليهما بشكل منقطع النظير في رحلته نحو اللقب، برغم إذلال الخروج من تصفيات مونديال 2018 والغياب عن الحدث العالمي المرموق لأول مرة في ستين سنة.

المصدر: twitter/EURO2020