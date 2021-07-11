شاهد.. "سوبر هاتريك" رائع بتوقيع سبارتاك موسكو (فيديو)
تغلب سبارتاك موسكو على فريق سوتشي (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من مسابقة كأس قناة "باري ماتش بريمير" الرياضية الروسية، لكرة القدم.
ووقع على رباعية فريق العاصمة موسكو كل من، زيليمخان باكاييف، وريزيوان ميرزوف، وألكسندر سوبوليف، والنيجيري فيكتور موزيس، في الدقائق (6، 38، 62، 63) على الترتيب.
Бакаев порадовал красотой уже в самом начале матча 😍— Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021
Игнатов убрал пяткой под себя, а Зелимхан волшебно положил в дальний угол ✨
«Спартак» впереди 2:0 после первого тайма. pic.twitter.com/UnwfbXUk8Z
📹 А вот так просто Мирзов забил второй ⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021
Прессинг «Спартака» дал плоды, и Бакаев с Резиуаном сделали 2:0.
В разгаре второй тайм, включай Матч ТВ:https://t.co/M7I7COUPmlpic.twitter.com/E7Wwksb3FD
Соболев не отстает от Бакаева по красивым голам 💪— Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021
Точный дальний удар Саши – и уже 3:0 в пользу «Спартака» https://t.co/LfDrDXOCYApic.twitter.com/TydRVVTZfT
МОООЗЕС! Вот это пушечный заряд! Так можно и сетку порвать 💥💥💥 pic.twitter.com/AxKbJMm8SD— Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021
وسيكون سبارتاك موسكو على موعد في مباراته التالية مع فريق روبين قازان يوم الأربعاء المقبل.
وكان روبين قد فاز على فريق خيمكي من مقاطعة موسكو بهدف وحيد، في المباراة الافتتاحية التي جرت بينهما، أمس السبت.
المصدر: