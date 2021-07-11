شاهد.. "سوبر هاتريك" رائع بتوقيع سبارتاك موسكو (فيديو)

تغلب سبارتاك موسكو على فريق سوتشي (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من مسابقة كأس قناة "باري ماتش بريمير" الرياضية الروسية، لكرة القدم.

ووقع على رباعية فريق العاصمة موسكو كل من، زيليمخان باكاييف، وريزيوان ميرزوف، وألكسندر سوبوليف، والنيجيري فيكتور موزيس، في الدقائق (6، 38، 62، 63) على الترتيب.

Бакаев порадовал красотой уже в самом начале матча 😍



Игнатов убрал пяткой под себя, а Зелимхан волшебно положил в дальний угол ✨



«Спартак» впереди 2:0 после первого тайма. pic.twitter.com/UnwfbXUk8Z — Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021

📹 А вот так просто Мирзов забил второй ⚽️



Прессинг «Спартака» дал плоды, и Бакаев с Резиуаном сделали 2:0.



В разгаре второй тайм, включай Матч ТВ:https://t.co/M7I7COUPmlpic.twitter.com/E7Wwksb3FD — Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021

Соболев не отстает от Бакаева по красивым голам 💪



Точный дальний удар Саши – и уже 3:0 в пользу «Спартака» https://t.co/LfDrDXOCYApic.twitter.com/TydRVVTZfT — Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021

МОООЗЕС! Вот это пушечный заряд! Так можно и сетку порвать 💥💥💥 pic.twitter.com/AxKbJMm8SD — Матч ТВ (@MatchTV) July 11, 2021

وسيكون سبارتاك موسكو على موعد في مباراته التالية مع فريق روبين قازان يوم الأربعاء المقبل.

وكان روبين قد فاز على فريق خيمكي من مقاطعة موسكو بهدف وحيد، في المباراة الافتتاحية التي جرت بينهما، أمس السبت.

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