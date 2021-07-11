 
مباشر

شاهد.. "سوبر هاتريك" رائع بتوقيع سبارتاك موسكو (فيديو)

الرياضة

شاهد..
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt27

تغلب سبارتاك موسكو على فريق سوتشي (4-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من مسابقة كأس قناة "باري ماتش بريمير" الرياضية الروسية، لكرة القدم.

ووقع على رباعية فريق العاصمة موسكو كل من، زيليمخان باكاييف، وريزيوان ميرزوف، وألكسندر سوبوليف، والنيجيري فيكتور موزيس، في الدقائق (6، 38، 62، 63) على الترتيب.

وسيكون سبارتاك موسكو على موعد في مباراته التالية مع فريق روبين قازان يوم الأربعاء المقبل.

وكان روبين قد فاز على فريق خيمكي من مقاطعة موسكو بهدف وحيد، في المباراة الافتتاحية التي جرت بينهما، أمس السبت.

المصدر:

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا