روزاريو مسقط رأس ميسي تشتعل قبيل ساعات من نهائي كوبا أمريكا (صور)

اشتعلت مدينة روزاريو الأرجنتينية مسقط رأس نجمها ليونيل ميسي، بالتشجيع ومؤازرة منتخب "التانغو" قبل ساعات من مواجهته الصعبة أمام نظيره البرازيلي في نهائي كوبا أمريكا لكرة القدم.

وتزينت مدينة روزاريو بألوان منتخب الأرجنتين والرقم 10، وصورة النجم ميسي قبل ساعات من المباراة المرتقبة لمؤازرة المنتخب للفوز باللقب.

This monument in Lionel Messi's hometown.



Argentina expects 🇦🇷 pic.twitter.com/TxijArRuaW — ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2021

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ويقود ليونيل ميسي (35 عاما) هجوم منتخب بلاده في المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا، ضد نظيره البرازيلي في "كلاسيكو العالم"، الذي سيجمعهما فجر غد الأحد، على ملعب "ماراكانا" الشهير، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ولم يحقق ميسي أي بطولة مع المنتخب الأرجنتيني حتى الآن، وخسر في أربع مباريات نهائية مع "التانغو"، الذي توج آخر مرة بلقب بطل كوبا أمريكا في عام 1993، بينما فاز المنتخب البرازيلي بلقب بطل نسخة عام 2019.

المصدر: وكالات