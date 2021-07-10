ليونيل ميسي يخسر 100 ألف يورو يوميا

أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم السبت، بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يخسر مبالغ مالية كبيرة، بسبب تأخر تجديد عقده مع برشلونة.

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية يونيو الماضي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد جديد.

وأشارت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها أن ميسي كان يحصل على 138.90 مليون يورو في الموسم الواحد من دون الضرائب، وبالتالي يخسر 100 ألف يورو كل يوم، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

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ويستعد ميسي مع منتخب بلاده لخوض المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا ضد نظيره البرازيلي في "كلاسيكو العالم"، الذي سيجمعهما فجر غد الأحد، على ملعب "ماراكانا" الشهير، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ولم يحقق ميسي أي بطولة مع المنتخب الأرجنتيني حتى الآن، وخسر في أربع مباريات نهائية مع "التانغو"، الذي توج آخر مرة بلقب بطل كوبا أمريكا في عام 1993، بينما فاز المنتخب البرازيلي بلقب بطل نسخة عام 2019.

المصدر: وكالات