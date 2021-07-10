منتخب إنجلترا يعلن وفاة مهاجمه السابق عشية لقاء إيطاليا في نهائي كأس أوروبا

أعلن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عبر موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن مهاجمه السابق، بول مارينر، توفي عن 68 عاما.

وقال المنتخب الإنجليزي في بيانه: "شعرنا بالحزن بعد أن علمنا برحيل بول مارينر، الذي لعب لمنتخب إنجلترا 35 مرة، عن 68 عاما".

We're sad to have learned that Paul Mariner, who made 35 appearances for the #ThreeLions, has passed away at the age of 68.



Mariner represented England between 1977 and 1985, scoring 13 goals.



Our thoughts and sympathies are with his family, friends and former clubs. pic.twitter.com/kusQZYmVs4 — England (@England) July 10, 2021

وأضاف المنتخب: "مثل مارينر، منتخب إنجلترا ما بين 1977 و1985، وأحرز له 13 هدفا. تعازينا لأسرته وأصدقائه والأندية التي سبق له اللعب معها".

وشارك مارينر مع منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم 1982.

وكان مارينر، بدأ مسيرته الكروية في صفوف بليموث أرجايل، قبل الانتقال إلى إبسويتش تاون، الذي أحرز له 135 هدفا في 339 مباراة.

وكان اللاعب الراحل أيضا ضمن تشكيلة إبسويتش تاون، الفائزة بكأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 1977-1978، كما توج مع الفريق بكأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1980-1981.

كما لعب أيضا لعدة فرق، منها أرسنال، وبورتسموث، قبل الاعتزال في 1993.

وتولى بعد ذلك تدريب فريقي بليموث، وتورونتو إف.سي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإنجليزي، يستعد لخوض مباراة هامة غدا الأحد، ضد نظيره الإيطالي، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

المصدر: رويترز