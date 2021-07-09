يخترقها 288 مسمارا.. ما سر ارتداء حارس إيطاليا لقفازات "جلد الشيطان"؟ (صور)

تألق حارس مرمى منتخب إيطاليا، جانلويجي دوناروما، بشكل لافت في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وساهم في بلوغ "الأزوري" نهائي البطولة، حيث سيواجه منتخب إنجلترا الأحد المقبل.

ولفت الحارس، البالغ عمره 22 عاما، الأنظار ليس فقط بفضل براعته في تصديه للكرات الخطيرة واستماتته في الدفاع عن عرينه، بل وأيضا بقفازته "الشائكة" التي تثير الفضول.

Reuters

وظهر دوناروما خلال مواجهة إيطاليا ضد بلجيكا في ربع نهائي "يورو 2020"، وهو يرتدي زوجا من قفازات "أديداس بريداتور هايبيرد برو".

Reuters

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن القفازات المميزة تباع بحوالي 120 يورو، ويتضمن تصميمها غير العادي، 280 مسمارا مطاطيا على الظهر، والتي تهدف إلى مساعدة حراس المرمى عند إبعاد الكرة.

Reuters

ويتضمن وصف المنتج على متجر "أديداس"، عبر الإنترنت العبارة التالية: "توفر القفازات ذات القطع الشائكة، قبضة مثالية وامتصاصا للصدمات لحارس المرمى. تنثني راحة اليد في جميع الأماكن بشكل مثالي، محاكية الحركات الطبيعية لليد".

ويضيف وصف المنتج: "تنتشر عناصر جلد الشيطان عبر منطقة الإبعاد الخلفية، مما يساعدك على إتقان لكم الكرة. يمنحك الكف المضغوط تثبيتا وإغلاقا آمنين".

ودوناروما ليس الحارس الوحيد الذي ارتدى هذه القفازات في بطولة "يورو 2020"، حيث ظهر أيضا حارس منتخب الدنمارك، كاسبر شمايكل، في مباراة إنجلترا في الدور نصف النهائي، وهو يرتدي قفازات بنفس المواصفات والمزايا.

المصدر: ماركا