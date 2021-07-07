شاهد.. تصرف غريب من كيليني مع ألبا

أثار قائد منتخب إيطاليا جورجيو كيليني الجدل خلال مباراة إسبانيا أمس الثلاثاء التي انتهت بفوز منتخب "الأتزوري" بركلات الترجيح (4-2)، وتأهله إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2020.

وظهر المدافع المخضرم جورجيو كيليني (36 عاما) في مشهد غير مألوف مع قائد منتخب إسبانيا، جوردي ألبا، أثناء إجراء قرعة ركلات الجزاء الترجيحية، مع حكم الساحة الدولي الألماني فيليكس بريتش، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

ودخل كيليني في حديث مرح مع ألبا، وأخذ يمازحه بشكل غريب ولافت للانتباه، يلوح بيديه تارة ويصافح ويعانق الإسباني تارة أخرى ويضحك.

When you, in Year 7, bump into a terrifying and jovial Year 9. pic.twitter.com/yL6hKBv0bD — Ash Sarkar (@AyoCaesar) July 7, 2021

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن لاعب برشلونة ظن أنه قد فاز بالقرعة الأولى، بلعب ركلات الجزاء في المكان الذي يوجد فيه جماهير إسبانيا، وهذا ما جعل قائد إيطاليا يمزح معه بالطريقة التي ظهرت على شاشات التلفاز، حيث قال له إنه كاذب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم الألماني فيلكيس بريتش أقر أن ركلات الجزاء ستلعب ناحية جماهير إيطاليا، ليقوم كيليني بمعانقة ألبا وهو يضحك، بينما قائد إسبانيا كان لا يزال يشكك في صحة هذه القرعة.

بينما علق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني الجديد لفريق روما، بطريقته على الحالة التي ظهر بها جورجيو كيليني، أثناء إجراء قرعة ركلات الترجيح أمام إسبانيا.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن مورينيو تصريحاته، قائلا: "كيليني كان يضحك لأنه لم يكن مضطرا لتنفيذ ركلة ترجيح .. ترتيبه رقم 10 من أصل 11 لاعبا بالمنتخب".

وأضاف ""السبيشال وان: "لم يكن عليه أي ضغط، لقد قام بعمله.. وفي تلك المرحلة كان الأمر متروكا للآخرين".

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وحول إصابة الإيطالي ليوناردو سبينازولا لاعب منتخب "الأتزوري" وفريقه روما، وموعد عودته، قال مورينيو: "لن يعود للملاعب قبل يناير، وقتها سيكون بمثابة صفقة جديدة للفريق".

وتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، على حساب نظيره الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) والإضافي من دون أهداف.

وسيكون منتخب إيطاليا في المباراة النهائية، على موعد يوم الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن، مع الفائز من مواجهة إنجلترا والدنمارك اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات