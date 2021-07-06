أول تعليق للقطري ناصر الخليفي بعد ضم المغربي حكيمي

عبر القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن سعادته لنجاح النادي في الفوز بخدمات الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الخليفي في أول تعليق له بعد الإعلان الرسمي عن اتمام صفقة ضم حكيمي: "يسعدنا أن نرحب بأشرف حكيمي في باريس اليوم، التوقيع مع لاعب بهذه المكانة يدل على مستوى طموحاتنا، نحن نستمر في بناء شيء مميز للغاية".

وأضاف الخليفي: "يبلغ أشرف من العمر 22 عاما فقط، لكنه أثبت نفسه بالفعل كواحد من أفضل المدافعين في عالم كرة القدم، وهذا هو المعيار الذي وضعناه لأنفسنا في النادي، أعلم أن أشرف سيحظى بمسيرة رائعة معنا وأن النادي بأكمله يتمنى له كل التوفيق بألواننا".

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وأعلن النادي الباريسي، يوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع أشرف حكيمي القادم من إنتر ميلان الإيطالي، حتى عام 2026.

المصدر: وكالات