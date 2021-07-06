رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع المغربي حكيمي (فيديو)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان الإيطالي لمدة خمس سنوات، من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال حكيمي لموقع نادي باريس سان جيرمان: "أشعر بفخر كبير اليوم".

✍️🆕 #WelcomeAchraf



يسرّ @PSG_arab الإعلان عن انضمام @AchrafHakimi إلى صفوفه.



الظهير الأيمن المغربي، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يحمل أيضًا الجنسية الإسبانية، وقّع عقدًا لمدة خمس سنوات ليرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2026.



❤️💙 #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔pic.twitter.com/o9IZlcO8qZ — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2021

مرحباً بك في باريس يا ابن المغرب! 🇲🇦 pic.twitter.com/N7KgpfxkLy — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2021

وأضاف "بعد الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا عرض علي باريس سان جيرمان فرصة المنافسة في مسابقة جديدة مع واحد من أكبر الأندية في العالم".

وأكمل المغربي "انتظر على أحر من الجمر لقاء زملائي الجدد والجماهير والاستمتاع بأجواء اللعب في ملعب بارك دي برينس. تحدوني طموحات كبيرة مع النادي وسأبذل قصارى جهدي من أجل أن أكون عند حسن ظنهم".

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن باريس سان جيرمان دفع نحو 60 مليون يورو (71 مليون دولار) للحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وتخرج أشرف حكيمي البالغ عمره 22 عاما والمولود في إسبانيا، من أكاديمية ريال مدريد وصعد للفريق الأول في 2017 وكان جزءا من التشكيلة الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في الموسم (2017-2018).

موهبة فذة! ✍️🎨 pic.twitter.com/5shWEgSuBl — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 6, 2021

وقضى اللاعب المغربي فترة إعارة مع بروسيا دورتموند المنافس في الدوري الألماني وفاز بكأس السوبر الألمانية في 2019، قبل الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان، الذي فاز معه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وتعاقد باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، من قبل مع الهولندي جورجينيو فينالدم لاعب خط وسط فريق ليفربول، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن النادي الفرنسي يقترب من التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان ومنتخب إيطاليا، وسيرخيو راموس مدافع إسبانيا.

المصدر: رويترز