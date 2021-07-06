أوكرانيا تمنع منتخبها من السفر إلى موسكو

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم أن منتخب سويسرا سيحل محل أوكرانيا في بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2021، بعد رفض أوكرانيا سفر منتخبها إلى موسكو.

وكشف النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، فلاديسلاف فاششوك، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، أنه تقرر عدم إرسال المنتخب الوطني إلى البطولة.

وقال البيان "الفيفا تلقى إخطارا رسميا من اتحاد كرة القدم الأوكراني بشأن قرار عدم المشاركة في بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في موسكو في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس 2021".

واحتل المنتخب الأوكراني المركز الثاني في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وتأهل مع ثلاثة منتخبات أوروبية إلى نهائيات البطولة، بينما احتل المنتخب السويسري المركز الخامس في التصفيات.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، وستجرى قرعة نهائيات المسابقة يوم الخميس المقبل.

المصدر: "تاس"