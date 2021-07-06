شاهد.. السعودية تهز شباك الجزائر في نهائي كأس العرب

تقدم المنتخب السعودي على نظيره الجزائري (1-0) في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما الجارية بينهما اليوم الثلاثاء في مصر.

وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، المقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

لا تخطئ أمام مصعب جوير 🔥



هدف أول من نصيب منتخبنا الوطني في مرمى الجزائر 🇸🇦😍#منتخب_السعودية#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/ewY5KQcZCw — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021

بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.

عبدالله رديف يهدر ركلة جزاء للمنتخب السعودي ❌🇸🇦



حارس الجزائر يتألق ويرفض الهدف الثاني للأخضر السعودي 🧤#منتخب_السعودية#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/H8Muqy6KIU — موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021

المصدر: RT