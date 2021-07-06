شاهد.. السعودية تهز شباك الجزائر في نهائي كأس العرب
تقدم المنتخب السعودي على نظيره الجزائري (1-0) في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما الجارية بينهما اليوم الثلاثاء في مصر.
وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، المقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
لا تخطئ أمام مصعب جوير 🔥— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
هدف أول من نصيب منتخبنا الوطني في مرمى الجزائر 🇸🇦😍#منتخب_السعودية#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/ewY5KQcZCw
بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.
عبدالله رديف يهدر ركلة جزاء للمنتخب السعودي ❌🇸🇦— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
حارس الجزائر يتألق ويرفض الهدف الثاني للأخضر السعودي 🧤#منتخب_السعودية#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/H8Muqy6KIU
#كاس_العرب_لمنتخبات_الشباب |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 6, 2021
⚽️ المباراة النهائية لـ #كاس_العرب
📋 تشكيلة لاعبي منتخبي..
#منتخب_السعودية#منتخب_الجزائرpic.twitter.com/SbqKV4FSlQ
المصدر: RT