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شاهد.. السعودية تهز شباك الجزائر في نهائي كأس العرب

الرياضة

شاهد.. السعودية تهز شباك الجزائر في نهائي كأس العرب
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تقدم المنتخب السعودي على نظيره الجزائري (1-0) في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما الجارية بينهما اليوم الثلاثاء في مصر.

وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، المقام على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.

المصدر: RT

  

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