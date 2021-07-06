السعودية تتوج بكأس العرب .. فيديو
أحرز المنتخب السعودي لقب بطل كأس العرب لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، على حساب نظيره الجزائري إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مصر.
وسجل السعودي مصعب الجوير هدف التقدم للأخضر مبكرا، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.
لا تخطئ أمام مصعب جوير 🔥— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
هدف أول من نصيب منتخبنا الوطني في مرمى الجزائر 🇸🇦😍#منتخب_السعودية#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/ewY5KQcZCw
بينما أضاع اللاعب السعودي الآخر عبدالله رديف فرصة مضاعفة النتيجة لبلاده بإهداره ركلة جزاء، في الدقيقة 18، حيث تصدى حارس المرمى الجزائري أكرم وناس لتسديدة ببراعة وحولها إلى ضربة زاوية لم تسفر عن شيء.
عبدالله رديف يهدر ركلة جزاء للمنتخب السعودي ❌🇸🇦— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
حارس الجزائر يتألق ويرفض الهدف الثاني للأخضر السعودي 🧤#منتخب_السعودية#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/H8Muqy6KIU
وأدرك المهاجم الجزائري عادل بولبينة التعادل لمنتخب "محاربي الصحراء" بحلول الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
عادل بولبينة يدرك التعادل لمنتخب الجزائر 🇩🇿— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
المباراة تعود لنقطة البداية 1⃣ - 1⃣#منتخب_السعودية#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/8S0uPi2jsP
واقتنص المدافع السعودي محمد سليمان بكر هدف الفوز لمنتخب بلاده في الدقيقة 77 من عمر المباراة المقامة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
محمد سليمان يضع الأخضر في المقدمة مجددًا 🔝🇸🇦— موقع جول السعودي (@GoalSA) July 6, 2021
المنتخب السعودي على بُعد دقائق من اللقب 🤩🏆#المنتخب_السعودي#السعودية_الجزائر#كاس_العرب_لمنتخبات_الشبابpic.twitter.com/Eqe71pHMEw
#كاس_العرب_لمنتخبات_الشباب |— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 6, 2021
⚽️ المباراة النهائية لـ #كاس_العرب
📋 تشكيلة لاعبي منتخبي..
#منتخب_السعودية#منتخب_الجزائرpic.twitter.com/SbqKV4FSlQ
وأحرز المنتخب السعودي لقب بطل كأس العرب للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه المرة الأولى في عام 1985.
المصدر: RT