فرستابن يفوز بسباق النمسا للفورمولا 1.. ويواصل تحليقه في صدارة الترتيب العام (فيديو)

تصدر الهولندي ماكس فرستابن سباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة الـ9 من بطولة العالم للفورمولا 1 من البداية وحتى النهاية، ليفوز مع فريقه رد بول أمام الجماهير البرتقالية على المدرجات.

وبهذا الفوز، عزز فرستابن البالغ 23 عاما صدارته لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بفارق 32 نقطة عن البريطاني لويس هاميلتون.

DRIVER STANDINGS



A 3️⃣2️⃣ point lead for number 3️⃣3️⃣ after nine races 👌#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/gmL0Doa6uq — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

وأنهى هاميلتون سائق مرسيدس السباق في المركز الرابع متأخرا بفارق كبير عن فرستابن فيما جاء زميله فالتيري بوتاس ثانيا أمام لاندو نوريس سائق مكلارين الذي حل ثالثا.

وحقق رد بول فوزه الخامس على التوالي.

ونال فرستابن، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين للسباق الثالث على التوالي، نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في طريقه لفوزه الثالث على التوالي.

ورفع السائق الهولندي رصيده في الترتيب العام لبطولة العالم إلى 182 نقطة مقابل 150 لهاميلتون كما ابتعد رد بول بفارق 44 نقطة عن مرسيدس في بطولة الصانعين.

وجن جنون الجماهير الهولندية التي ارتدت القمصان البرتقالية وهي ترى بطلها يعبر خط النهاية أمام أكبر حضور هذا الموسم بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

The undisputed master of the Red Bull Ring 👌



Win number 14 for @Max33Verstappen!#AustrianGP 🇦🇹 #F1pic.twitter.com/CwRmAOybsm — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

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ونال بوتاس المركز الثاني على الرغم من أن مرسيدس طلب من سائقه عدم منافسة هاميلتون، الذي انطلق أمام زميله، قبل أن يتراجع الفريق عن قراره قبل 20 لفة من النهاية مع وجود مشكلة في سيارة السائق البريطاني واقتراب نوريس.

المصدر: رويترز