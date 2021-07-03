رسميا.. هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس

أعلن فريق مرسيدس بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات، في بيان السبت، تمديد تعاقده مع سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات، ليستمر العقد خلال موسمي 2022 و2023.

وقال هاميلتون البالغ 36 عاما: "أنا سعيد باستمرار الشراكة بيننا لعامين إضافيين. لقد حققنا الكثير من الإنجازات لكن لا يزال أمامنا تحقيق المزيد (من الإنجازات) على مضمار السباق وخارجه".

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وكان هاميلتون، يرتبط بعقد مع الحظيرة الألمانية حتى نهاية عام 2021، وتشير كل الدلائل إلى رغبة الطرفين في تجديد هذه الشراكة الناجحة التي نتج عنها فوز البريطاني بـ 6 ألقاب عالمية للسائقين وإحراز مرسيدس 7 ألقاب لدى الصانعين منذ عام 2014 وانطلاق حقبة المحركات الهجينة (الهايبريد).

ويحتل هاميلتون المركز الثاني في بطولة العالم هذا العام متخلفا بفارق 18 نقطة عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

المصدر: "رويترز"