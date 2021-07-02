فرستابن الأسرع بجولة التجارب الأولى لجائزة النمسا الكبرى

سجل الهولندي المتألق ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الأولى لجائزة النمسا الكبري الجولة 9 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة.

وتفوق فرستابن البالغ 23 عاما على الجميع في جولة التجارب الصباحية اليوم على الحلبة الخاصة بفريقه، عندما سجل دقيقة واحدة و05.143 ثانية بينما احتل سائقا فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

واحتل البريطاني الشهير لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات المركز السابع.

Max Verstappen sets the pace in first practice at the Red Bull Ring #AustrianGP 🇦🇹 #F1https://t.co/xjRmUsLvG0 — Formula 1 (@F1) July 2, 2021

وفي يوم الأحد الماضي فاز فرستابن متصدر الترتيب العام بسباق جائزة ستايريان الكبرى على نفس الحلبة من مركز الانطلاق الأول وسيسعى مطلع الأسبوع المقبل إلى تحقيق الفوز بثالث سباق على التوالي وبخامس سباق في الموسم الحالي.

وفي الترتيب العام لقائمة السائقين يتخلف هاميلتون بفارق 18 نقطة عن فرستابن بعد أول ثماني جولات من الموسم.

المصدر: "رويترز"