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الأهداف بـ"النيران الصديقة" في أمم أوروبا "يورو 2020" تسجل رقما قياسيا جديدا

الرياضة

الأهداف بـ
Reuters Kirill Kudryavtsev
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سجل اللاعب السويسري دينيس زكريا بالخطأ في شباك منتخب بلاده في المباراة التي تجمع حاليا سويسرا وإسبانيا ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فإن هدف زكريا هو الهدف العكسي العاشر في البطولة الأوروبية الحالية، وهو رقم قياسي جديد، حيث تجاوز عدد الأهداف العكسية (النيران الصديقة) المسجلة في "يورو 2020" مجموع عدد الأهداف العكسية في النسخ الـ15 الماضية من البطولة (9 أهداف).

المصدر: شبكة "أوبتا" العالمية

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