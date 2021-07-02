الأهداف بـ"النيران الصديقة" في أمم أوروبا "يورو 2020" تسجل رقما قياسيا جديدا

سجل اللاعب السويسري دينيس زكريا بالخطأ في شباك منتخب بلاده في المباراة التي تجمع حاليا سويسرا وإسبانيا ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، فإن هدف زكريا هو الهدف العكسي العاشر في البطولة الأوروبية الحالية، وهو رقم قياسي جديد، حيث تجاوز عدد الأهداف العكسية (النيران الصديقة) المسجلة في "يورو 2020" مجموع عدد الأهداف العكسية في النسخ الـ15 الماضية من البطولة (9 أهداف).

10 - Denis Zakaria's own goal is the tenth we've seen at #EURO2020, which is now one more than were scored at each of the previous 15 editions of the European Championships combined (9). Dubious. pic.twitter.com/odGEGutwDK — OptaJoe (@OptaJoe) July 2, 2021

يورو 2020 | سويسرا 0 × 1 اسبانيا | هدف اسبانيا الاول - جوردي البا HD#اسبانيا_سويسرا#سويسرا_اسبانيا

pic.twitter.com/hTxBqkTOpI — كرة العالم (@B_kura1) July 2, 2021

المصدر: شبكة "أوبتا" العالمية