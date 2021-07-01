نادي الكويت يضم لاعب تشيلسي السابق

أعلن نادي الكويت الكويتي في بيان رسمي اليوم الخميس، ضم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب وسط تشيلسي السابق البالغ 34 عاما، في صفقة انتقال حر.

ويمتلك ميكيل، سيرة ذاتية حافلة، بعدما تألق مع تشيلسي، كما لعب في آخر محطاته بالكرة الإنجليزية مع ستوك سيتي، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع طرابزون سبور التركي.

وتراهن إدارة الأبيض على قدرات قائد المنتخب النيجيري السابق، لقيادة وسط "العميد" في رحلته لاستعادة لقب الدوري المحلي في الموسم المقبل.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي الكويت