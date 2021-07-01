نادي الكويت يضم لاعب تشيلسي السابق
أعلن نادي الكويت الكويتي في بيان رسمي اليوم الخميس، ضم النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب وسط تشيلسي السابق البالغ 34 عاما، في صفقة انتقال حر.
ويمتلك ميكيل، سيرة ذاتية حافلة، بعدما تألق مع تشيلسي، كما لعب في آخر محطاته بالكرة الإنجليزية مع ستوك سيتي، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع طرابزون سبور التركي.
Welcome @mikel_john_obi— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) July 1, 2021
💙❤️
.#نادي_الكويت#kuwaitclub#العميد_الملكيpic.twitter.com/KxjSzFZI6e
وتراهن إدارة الأبيض على قدرات قائد المنتخب النيجيري السابق، لقيادة وسط "العميد" في رحلته لاستعادة لقب الدوري المحلي في الموسم المقبل.
#خبر |— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) July 1, 2021
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• النيجيري جون أوبي ميكيل .. كويتاوي
.#نادي_الكويت#kuwaitclub#العميد_الملكيpic.twitter.com/tc0vhRnMHA
#فيديو_خاص |— نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) July 1, 2021
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• تصريح اللاعب الكبير جون أوبي ميكيل بإنضمامه
إلى نادي الكويت هذا الموسم 2022/2021 .
.#نادي_الكويت#kuwaitclub#العميد_الملكيpic.twitter.com/fhetUiIomX
المصدر: الموقع الرسمي لنادي الكويت