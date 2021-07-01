ساليرنو يعود مجددا لتدريب منتخب سوريا بكرة السلة

تعاقد اتحاد كرة السلة السوري مع المدرب الأمريكي جوزيف ساليرنو رسميا لتدريب المنتخب الوطني خلال النهائيات الآسيوية التي ستقام في شهر أغسطس القادم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وسبق لساليرنو البالغ 39 عاما تدريب المنتخب السوري في النافذة الثانية من التصفيات، وفاز الفريق تحت قيادته على إيران بنتيجة 77-70 نقطة قبل أن يخسر أمام قطر بنتيجة 79-72 نقطة.

وأوضح مدير المنتخب طريف قوطرش في تصريحات لوكالة "سانا" السورية أن المدرب ساليرنو من أهم المدربين الذين يملكون استراتيجية علمية في التدريب بما يتناسب مع كل مباراة وفق الإحداثيات الموجودة وهو على معرفة جيدة باللاعبين وتربطه علاقة محبة وانسجام وتعاون مع الجميع.

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وأشار مدير المنتخب إلى أن العقد مع المدرب الجديد يستمر حتى انتهاء بطولة آسيا مبدئيا وبشروط مقبولة للطرفين.

ونجح المنتخب السوري لكرة السلة في التأهل إلى نهائيات آسيا المقامة في أندونيسيا بعد تصفيات صعبة جمعته بإيران والسعودية وقطر.

وانضم منتخب "نسور قاسيون" إلى كل من لبنان والبحرين وإيران وكازاخستان والأردن، التي تأهلت بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا من خلال التصفيات، فيما ستتواجد إندونيسيا كمستضيفة للبطولة.

المصدر: "وكالة سانا"