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سوريا تهزم قطر وتخطف بطاقة التأهل إلى كأس آسيا لكرة السلة (فيديو)

الرياضة

سوريا تهزم قطر وتخطف بطاقة التأهل إلى كأس آسيا لكرة السلة (فيديو)
صفحة الاتحاد السوري لكرة السلة في فيسبوك
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حجز المنتخب السوري مقعده في بطولة كأس آسيا لكرة السلة المقررة في إندونيسيا في أغسطس المقبل بفوزه اليوم الاثنين على نظيره القطري بنتيجة 67- 56.

وجاء فوز سوريا في مباراة اليوم ضمن مباريات النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية، لحساب المجموعة الخامسة التي تستضيفها صالة الأمير حمزة بن الحسين بالعاصمة الأردنية عمان.

وتأهل المنتخب السوري للنهائيات الآسيوية مستفيدا من هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره الإيراني 70-64 ليحجز المركز الثاني خلف المنتخب الإيراني.

وانضم منتخب "نسور قاسيون" إلى كل من لبنان والبحرين وإيران وكازاخستان والأردن، التي تأهلت بشكل مباشر الى نهائيات كأس آسيا من خلال  التصفيات، فيما ستتواجد إندونيسيا كمستضيفة للبطولة.

وتبقى تسع بطاقات متاحة للحدث القاري، علما بأن أفضل فريقين في كل مجموعة من المجموعات الست سيتأهل إلى كأس آسيا 2021 مع نهاية التصفيات، وسيتم معرفة المنتخبات الأربعة المتبقية من خلال الملحق لأصحاب المركز الثالث في شباط المقبل.

المصدر: fiba.basketball

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