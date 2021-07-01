"الفتاة الألمانية الباكية" في يورو 2020 تثير فضيحة على مواقع التواصل

لربما كانت صورة المشجعة الألمانية الصغيرة التي تبكي بين ذراعي والدها في دور الـ16 واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في بطولة كأس أوروبا 2020، إلا أنها تسببت في ردود فعل متباينة.

في واحدة من أبرز المواجهات في نهائيات يورو 2020، أخرج منتخب إنجلترا على ملعبه الأصلي "ويمبلي" نظيره الألماني بثنائية نظيفة.

وفي نهاية المباراة، أظهر المخرج على لوحة النتائج مشهد المشجعة الألمانية الصغيرة وهي تبكي بحرقة على خسارة منتخب بلادها بين ذراعي والدها.

في تلك اللحظة، بدأ الملعب يعلو بصوت أعلى، مما أثار فضيحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت العديد من المنشورات المسيئة على "تويتر" بين بعض المشجعين الإنجليز يسخرون من حزن الفتاة الصغيرة.

England fans making fun of that little German girl crying, like, this you? pic.twitter.com/2NizHqd6D2 — nathy✨ (@nxthy_x) June 30, 2021

I’m absolutely disgusted at what some of these England fans had to say about this poor girl who was upset that her team lost. A literal CHILD. I don’t like swearing but if this applies to you, go fuck yourself. pic.twitter.com/Q5GfbGpqIN — Niamh The Prog Nerd (@the_prog_nerd) June 30, 2021

حتى وصل ببعضها إلى الإشارة نحو ألمانيا في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، وكتب أحدهم: "أين كانت دموعك عندما قتل هتلر الملايين؟"، وآخر:

"هل تعتقد أننا نسينا أن جدك قتل آن فرانك، النازية الصغيرة".

بالمقابل ظهر العديد من المشجعين الإنجليز المدافعين عن المشجعة الألمانية الحزينة واعتبر التعليقات التي طالتها فضيحة.

كتب مغرد: "المشجعون الإنجليز يسخرون من فتاة صغيرة من ألمانيا هل نسيتم الإخفاقات العديدة لمنتخب إنجلترا".

Absolutely loving the #ENG vibes but the small minority of morons do slightly ruin it for me. To those who booed the German anthem, booed the knee, chanted the ten German bombers song, and laughed when the German girl was crying: sportsmanship and decency costs nothing 👍 pic.twitter.com/OiqBwKeD6k — Jonny Bentley (@TheJonnyBentley) June 30, 2021

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وفاز الإنجليز على منتخب "المانشافت" الثلاثاء الماضي في معقلها "ويمبلي" للمرة الأولى في آخر ثماني مواجهات بين المنتخبين على هذا الملعب، وتحديدا منذ اللقاء الودي بينهما في مارس 1975 (2-0).

وتخلصت إنجلترا من عقدتها الألمانية وتخطت دورا اقصائيا في البطولة للمرة الثانية فقط منذ ربع نهائي 1996 حين تغلبت على إسبانيا بركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، نظيره الأوكراني الذي أطاح بمنتخب السويد من البطولة.

المصدر: eurosport.ru