البرتغالي سانتو يحل محل مواطنه مورينيو

عين نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدربا جديدا له آتيا من ولفرهامبتون، خلفا لمواطنه جوزيه مورينيو.

وبقي توتنهام من دون مدرب دائم منذ إقالة مورينيو في أبريل الماضي، وتولى اللاعب السابق راين مايسون زمام المسؤولية بالوكالة حتى نهاية الموسم الماضي.

🚨 BREAKING: Tottenham have announced the appointment of Nuno Espírito Santo on a contract until 2023. pic.twitter.com/6YGYlN2VLp — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) June 30, 2021

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وقال نونو البالغ 47 عاما الذي وقع عقدا لعامين مع النادي اللندني: "عندما يكون لديك فريق يتمتع بالجودة والموهبة، فإننا نريد أن نجعل الجماهير تشعر بالفخر والاستمتاع".

وأضاف: "إنه لمن دواعي سروري وشرف عظيم (أن أكون هنا)، هناك فرحة وأنا سعيد وأتطلع قدما لبدء العمل. ليس لدينا أيام نضيعها وعلينا أن نبدأ العمل على الفور حيث يبدأ الموسم التحضيري في غضون أيام قليلة".

وقاد نونو "وولفز" من "التشامبيونشيب" (دوري الدرجة الثانية فعليا) إلى الدوري الممتاز، وأنهى موسميه في البريميرليغ في المركز السابع لعامين متتاليين.

المصدر: "أ ف ب"