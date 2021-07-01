بعد مشوار طويل.. مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع دورتموند لشراء سانشو

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد مع المهاجم الواعد جايدون سانشو لمدة 5 سنوات مقابل 100 مليون دولار، وفق ما أفادت تقارير صحفية الأربعاء.

وارتبط سانشو البالغ 21 عاما بالانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد" منذ العام الماضي ويبدو أن المهمة أنجزت.

بعد أن رفض يونايتد دفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني (138 مليون دولار) لدورتموند العام الماضي، أجرى النادي الانجليزي مفاوضات مع نظيره الألماني منذ نهاية الموسم المنصرم من أجل إتمام الصفقة.

ورفض دورتموند العرض الأولي البالغ 67 مليون جنيه قبل أن يرفعه يونايتد لإقناع النادي الألماني، وإن كان بسعر أقل بكثير مما أراده قبل 12 شهرا بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

Jadon Sancho’s move to Manchester United is a done deal, according to @cfbayern.



He’s expected to sign a contract in the upcoming days ✍️ pic.twitter.com/kGTVaCUn5E — B/R Football (@brfootball) June 30, 2021

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وأشارت التقارير إلى أن سانشو المنخرط حاليا في تشكيلة انجلترا في كأس أوروبا والتي تلاقي أوكرانيا في ربع النهائي السبت، حصل على الضوء الأخضر لإتمام شروط العقد وأحكامه.

وسيصبح سانشو ثاني أغلى لاعب كرة قدم إنجليزي عندما ينضم إلى يونايتد الذي وقع مع المدافع هاري ماغواير قبل عامين من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (110,5 مليون دولار).

وسيعود سانشو إلى القسم الآخر من مانشستر، بعد أن تخرج من أكاديمية سيتي قبل أن ينضم إلى دورتموند بحثا عن مركز منتظم مع الفريق الأول في عام 2017.

وسيحصل سيتي على حوالي 10 ملايين جنيه من الصفقة نتيجة بند ينص على حصوله على 15 % من قيمة بيع اللاعب، كان قد أدرجه في الصفقة عندما غادر سانشو ملعب الاتحاد.

وخاض سانشو 137 مباراة في جميع المسابقات مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفا، مؤكدا أنه أحد أبرز نجوم أوروبا الصاعدين.

وسجل هدفين في نهائي كأس ألمانيا هذا العام ليقود دورتموند إلى اللقب على حساب لايبزيغ (4-1).

المصدر: "أ ف ب"