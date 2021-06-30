كين يعلق على فوز إنجلترا التاريخي على ألمانيا

قال هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، إن المنافسين المستمرين في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم سينظرون إلى منتخب بلاده كفريق "خطير" بعد الفوز 2-0 على ألمانيا والوصول إلى دور الثمانية.

وسجل كين ورحيم سترلينغ قرب النهاية الهدفين في مباراة دور الـ16 أمس الثلاثاء في استاد ويمبلي، لتحقق إنجلترا فوزها الأول في مباراة إقصائية على ألمانيا منذ نهائي كأس العالم 1966.

وسيلعب فريق المدرب جاريث ساوثغيت مع أوكرانيا في دور الثمانية يوم السبت المقبل في الاستاد الأولمبي في روما.

وقال كين: "أي فريق سينظر إلينا سيدرك أننا فريق خطير".

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وتابع:"لا يوجد شيء أكبر من ذلك عندما تكون التوقعات حاضرة، ولقد نجحنا، لذا يجب علينا الشعور بالفخر، لكن لا يمكن التوقف هنا".

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي الممتاز: "أتمنى أن نعود إلى هنا للعب في الدور قبل النهائي والمباراة النهائية".

وجاء فوز إنجلترا ليكتب كلمة النهاية لمسيرة المدرب، يواخيم لوف، مع ألمانيا بعد توليه المسؤولية على مدار 15 عاما شهدت الفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وقال ديكلان رايس، لاعب وسط إنجلترا، إن الكثيرين قللوا من فرص فوز إنجلترا، لكن الفوز يوم الثلاثاء أثبت خطأ كل هذه التوقعات.

وأضاف: "هذا تاريخ. أسأل كل اللاعبين عن المباريات القديمة، لكننا كتبنا تاريخا".

المصدر: "رويترز"