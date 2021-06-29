لاعب يتجرد من ملابسه من أجل الجمهور في كأس أوروبا

قرر ميلان باديل، لاعب وسط منتخب كرواتيا، خلع ملابسه لشكر مشجعي الفريق الذين جاؤوا إلى كوبنهاغن لحضور مواجهة المنتخب الإسباني، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

وعلى الرغم من أن باديل البالغ 32 عاما لم يلعب دقيقة واحدة في البطولة، وكان رهن دكة البدلاء طيلة المباريات، إلا أن لاعب خط وسط جنوى الإيطالي هذا قرر شكر المعجبين ومنحهم قميصه وسرواله القصير كتذكار بعد خروج منتخب بلاده من البطولة.

Croatian player Milan Badelj gave his entire kit to the Croatian fans in Copenhagen after their loss to Spain. I don't think he even got into the game. pic.twitter.com/IZBUTgPgCQ — Mig Greengard (@chessninja) June 28, 2021

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وتأهل المنتخب الإسباني إلى ربع نهائي البطولة، بعد فوزه الصعب في دور الـ16 على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 3-3.

وسيواجه المنتخب الإسباني في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي في الـ2 من يوليو المقبل، نظيره السويسري الذي تغلب بدوره على المنتخب الفرنسي، أبطال العالم، بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي.

المصدر: RT