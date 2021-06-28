أمم أوروبا.. خطأ فادح من حارس إسبانيا يمنح كرواتيا التقدم (فيديو)

ارتكب حارس مرمى المنتخب الإسباني أوناي سيمون خطأ فادحا خلال المباراة التي تجمع منتخب بلاده مع نظيره الكرواتي ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا بكرة القدم "يورو 2020".

وفي الدقيقة الـ20 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل من دون أهداف، مرر الإسباني بيدري الكرة لحارس منتخب بلاده سيمون، الذي فشل في السيطرة عليها بشكل غريب، لتتابع طريقها لمعانقة الشباك، ليتقدم المنتخب الكرواتي بهدف دون مقابل.

What is the Spain goalie doing? Croatia was a big underdog in this.pic.twitter.com/jPppL99Jya — . (@_CoronaLime_) June 28, 2021

هذا الي خرب على مقوله الحارس نص الفريق 😂😂#كرواتيا_اسبانياpic.twitter.com/fqHnvsr94r — مـــَــوســـز 🧎‍♂️ (@XmOsEsX15) June 28, 2021

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وقلب المنتخب الإسباني النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا في الدقيقتين 38 و57 على الترتيب.

المصدر: RT