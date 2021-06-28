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أمم أوروبا.. خطأ فادح من حارس إسبانيا يمنح كرواتيا التقدم (فيديو)

الرياضة

أمم أوروبا.. خطأ فادح من حارس إسبانيا يمنح كرواتيا التقدم (فيديو)
Globallookpress Petter Arvidson
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ارتكب حارس مرمى المنتخب الإسباني أوناي سيمون خطأ فادحا خلال المباراة التي تجمع منتخب بلاده مع نظيره الكرواتي ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا بكرة القدم "يورو 2020".

وفي الدقيقة الـ20 عندما كانت النتيجة تشير للتعادل من دون أهداف، مرر الإسباني بيدري الكرة لحارس منتخب بلاده سيمون، الذي فشل في السيطرة عليها بشكل غريب، لتتابع طريقها لمعانقة الشباك، ليتقدم المنتخب الكرواتي بهدف دون مقابل.

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وقلب المنتخب الإسباني النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق بابلو سارابيا وسيزار أزبيليكويتا في الدقيقتين 38 و57 على الترتيب.

المصدر: RT

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