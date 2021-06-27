شاهد.. مشجع "متهور" يتسبب في سقوط جماعي للدراجين في طواف فرنسا

شهد اليوم الأول من النسخة الـ108 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس السبت، سقوطا جماعيا للدراجين، بسبب تهور أحد المتفرجين، وذلك قبل 45 كيلومترا من خط النهاية.

وعندما كانت مجموعة المقدمة تشق طريقها في مسار ضيق ومتسابقو فريق "غامبو فيسما" يسيرون معا على الجانب الأيمن من الطريق إلى جوار جميع المتسابقين، دخل أحد المتفرجين إلى مسار الطريق، وهو يحمل لافتة وينظر إلى كاميرات التلفزيون أمامه، ليصطدم به الدراج الألماني توني مارتن، ما أدى إلى سقوط الدراج والعديد من الدراجين الذين كانوا خلفه.

Crazy crash at Tour De France 2021 🇫🇷



A fan who was holding a message to her grandparents & grinning for the cameras took out most of the peloton with a cardboard sign 🚴‍♀️ 🚴‍♂️ 🚴 #TDF2021pic.twitter.com/OEZmiSjBE9 — Nigel D'Souza (@Nigel__DSouza) June 26, 2021

وأدى ذلك إلى توقف السباق لقرابة خمس دقائق من أجل مساعدة الدراجين على النهوض وإكمال المرحلة.

ونجا الفرنسي جوليان ألافيليب من الحادث، ليفوز بالمركز الأول في المرحلة الأولى، التي امتدت لمسافة 198 كيلومترا بين بريست ولانديرنو.

ويأمل الدراجون ألا يتكرر مشهد السقوط الجماعي، اليوم الأحد، حين يخوضون المرحلة الثانية من أصل 21.

المصدر: وكالات