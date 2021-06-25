اللاعب المصري عمرو وردة يعلن خطوبته في حفل عائلي (صورة)

أعلن اللاعب الدولي المصري، عمرو وردة، المحترف في صفوف نادي باوك سالونيكا اليوناني لكرة القدم، خطوبته في حفل عائلي بسيط.

وأقام عمرو وردة، حفل خطوبته في سرية تامة، مكتفيا بحضور أهله وأهل خطيبته، ولم يوجه الدعوة لزملائه سواء في المنتخب المصري أو في الوسط الرياضي بشكل عام.

ويلعب عمرو وردة البالغ عمره 28 عاما، في اليونان منذ رحيله عن الأهلي المصري صيف 2015، حيث دافع عن ألوان أندية بانيتوليكوس، وباوك سالونيكا، وتروميتوس، ولاريسا، وفولوس.

المصدر: مواقع مصرية