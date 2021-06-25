أنتونيلا تهنئ ميسي بعيد ميلاده الـ34

هنأت عارضة الأزياء، أنتونيلا روكوزو، زوجها، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي احتفل أمس الخميس بعيد ميلاده الـ34.

ونشرت أنتونيلا عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، صورة قديمة لها مع ميسي في بداية علاقتهما، وصورة أخرى تجمع أنتونيلا وميسي بأطفالهما الثلاثة، وكتبت: "أنت كل شيء بالنسبة لنا.. عيد ميلاد سعيد حبيبي، نحن نحبك أكثر كل يوم! أنت كل شيء بالنسبة لنا، نحن نفتقدك كثيرا".

ومن جهة أخرى، حرصت مجموعة من نجوم كرة القدم على تهنئة ميسي بعيد ميلاده، مثل زميله السابق في برشلونة، البرازيلي رونالدينيو، ومواطنه داني ألفيس، بالإضافة إلى أسطورة كرة القدم، بيليه، الذي كتب عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "كل عام وأنت بخير ليو ميسي .. عليك أن تواصل رسم البسمة على وجه عالم كرة القدم".

ويتواجد ميسي حاليا مع منتخب بلاده الأرجنتين، الذي يشارك في بطولة كأس كوبا أمريكا في البرازيل.

المصدر: RT