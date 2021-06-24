شاهد.. أهداف مباراة فلسطين وجزر القمر المؤهلة لنهائيات كأس العرب

تقدم المنتخب الفلسطيني على جزر القمر (2-1) في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الخميس، المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب لكرة القدم "قطر 2021".

تقدم منتخب جزر القمر بهدف مبكر سجله مهاجمه جوموي موسى في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية.

ورد "الفدائي" الصاع صاعين بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من لاعبيه، ليث خروب وعدي الدباغ، في الدقيقتين (35 و42) على الترتيب، من زمن اللقاء المقام على ملعب استاد جاسم بن حمد في نادي السد.

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وسينضم الفائز إلى منتخبات المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من المغرب والسعودية والأردن، في النهائيات التي ستقام في الفترة من 30 نوفمبر وإلى 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: RT