شاهد.. هدف "بهلواني" في مرمى البرازيل ضمن "كوبا أمريكا"

أحرز الكولومبي لويس دياز هدفا رائعا في مرمى منتخب البرازيل (1-2) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الخميس، في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، المقامة حاليا في البرازيل.

وافتتح لويس دياز مهاجم فريق بورتو البرتغالي، التسجيل لمنتخب كولومبيا مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة "مقصية" رائعة من داخل منطقة الجزاء.

لكن منتخب "السيليساو" البرازيلي رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين، الأول حمل توقيع المهاجم روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 78، والثاني سجله كاسيميرو في الدقيقة العاشرة الأخيرة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع.

#CopaAmérica 🏆



Chegou no empate! Roberto Firmino ganha de cabeça e marca 1-1 para @cbf_futebol



¡Llegó el empate! Roberto Firmino ganó de cabeza y marcó el 1-1 de Brasil



🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/vIlCfuQiTH — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

#CopaAmérica 🏆



Cabeçada da virada! Casemiro recebeu de Neymar e marcou 2-1 para @cbf_futebol



¡Cabezazo de victoria! Casemiro conectó el centro de Neymar y anotó el 2-1 final de Brasil



🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/f1Pd9MUryq — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وبلغ الدور ربع النهائي للبطولة، رفقة وصيفه منتخب كولومبيا، الذي لعب أربع مباريات وحصد أربع نقاط فقط.

المصدر: RT