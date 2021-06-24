شاهد.. هدف "بهلواني" في مرمى البرازيل ضمن "كوبا أمريكا"
أحرز الكولومبي لويس دياز هدفا رائعا في مرمى منتخب البرازيل (1-2) في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الخميس، في دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، المقامة حاليا في البرازيل.
وافتتح لويس دياز مهاجم فريق بورتو البرتغالي، التسجيل لمنتخب كولومبيا مبكرا، في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة "مقصية" رائعة من داخل منطقة الجزاء.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021
¡Para verlo una y mil veces! Tremendo golazo de Luis Díaz para @FCFSeleccionCol. ¿El mejor de la CONMEBOL #CopaAmérica?
🇧🇷 Brasil 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/kZw6DUfadi
لكن منتخب "السيليساو" البرازيلي رد الصاع صاعين، بتسجيله هدفين، الأول حمل توقيع المهاجم روبرتو فيرمينو، في الدقيقة 78، والثاني سجله كاسيميرو في الدقيقة العاشرة الأخيرة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع.
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021
Chegou no empate! Roberto Firmino ganha de cabeça e marca 1-1 para @cbf_futebol
¡Llegó el empate! Roberto Firmino ganó de cabeza y marcó el 1-1 de Brasil
🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/vIlCfuQiTH
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021
Cabeçada da virada! Casemiro recebeu de Neymar e marcou 2-1 para @cbf_futebol
¡Cabezazo de victoria! Casemiro conectó el centro de Neymar y anotó el 2-1 final de Brasil
🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente#VibraOContinentepic.twitter.com/f1Pd9MUryq
ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وبلغ الدور ربع النهائي للبطولة، رفقة وصيفه منتخب كولومبيا، الذي لعب أربع مباريات وحصد أربع نقاط فقط.
المصدر: RT