ألمانيا ترد على طريقتها بعد رفض إضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح (فيديو)

ردت ألمانيا بطريقتها على رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إضاءة ملعب "أليانز أرينا" بميونيخ، الذي استضاف أمس الأربعاء مباراة منتخب "المانشافت" وضيفه الهنغاري، بألوان قوس قزح.

وقامت ثلاث مدن ألمانية، وهي العاصمة برلين، وفراكفورت، وكولونيا، بإضاءة ملاعبها بألوان قوس قزح، تزامنا مع انطلاق المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين المنتخبين.

وكان عمدة ميونيخ، طلب في وقت سابق، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الموافقة على إضاءة ملعب "أليانز أرينا" بألوان قوس قزح خلال مباراة ألمانيا وهنغاريا، في الجولة الثالثة الختامية للمجموعة السادسة ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا، لدعم المثليين والاحتجاج على قانون أقرته الحكومة الهنغارية، يمنع مشاركة أي محتوى يتطرق إلى المثلية الجنسية أو تغيير الجنس مع القاصرين.

ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خطط ميونيخ هذه، وقال في بيان له : "اليويفا منظمة محايدة سياسيا ودينيا"، وأضاف "بالنظر إلى السياق السياسي لهذا الطلب الذي يعتبر بمثابة رسالة تهدف إلى قرار اتخذه البرلمان الوطني الهنغاري، يعلن الاتحاد الأوروبي رفضه لهذا الأمر".

المصدر: dw.com