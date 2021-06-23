إسبانيا تكتسح سلوفاكيا وتقضي على أحلامها في "يورو 2020"

ألحق المنتخب الإسباني هزيمة ساحقة بنظيره السلوفاكي (5-0) في المباراة المصيرية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في "يورو 2020".

وتقدم الماتادور الإسباني بهدف جاء بـ"نيران صديقة" سجل حارس المرمى السلوفاكي مارتين دوبرافكا خطأ في شباكه على طريقة لاعبي الكرة الطائرة، في محاولة منه لإبعادها، في الدقيقة 30، وذلك بعد تسديدة قوية أطلقها لاعب خط الوسط الإسباني بابلو سارابيا من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة قبل أن يتابعها الحارس في مرماه.

Однозначно самый красивый автогол этого Евро 😮



Сборную Словакии по волейболу ждет качественное пополнение 🏐 pic.twitter.com/jhlTAX7syr — Матч ТВ (@MatchTV) June 23, 2021

وضاعف المدافع الإسباني إيميريك لابورت النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وأضاف زميله بابلو سارابيا الهدف الثالث بحلول الدقيقة 56.

وعزز المهاجم الإسباني فيران توريس تقدم بلاده بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ67، ومن ثم اختتم السلوفاكي جوراي كوشكا خماسية "الماتادور بهدف "عكسي" أيضا سجله خطأ في مرماه، في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

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واحتل المنتخب الإسباني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، وتأهل إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، رفقة منتخب السويد متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما تراجع منتخب سلوفاكيا إلى المرتبة الثالثة على سلم ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وودع بطولة "يورو 2020"، رفقة نظيره البولندي صاحب المركز الرابع الأخير برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT