قائمة المنتخبات الـ12 المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس أوروبا

تشهد بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، الكثير من المنافسة قبل أن تتضح صورة جميع المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي "يورو 2020"، أو ما يسمى بدور الستة عشر.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي 16 منتخبا، بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وحسم 12 منتخبا حتى الآن تأهلهم لدور ثمن النهائي، فيما يشتعل الصراع على 4 بطاقات أخرى للصعود للدور المقبل.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي "يورو 2020" كلا من:

المجموعة الأولى: إيطاليا، ويلز، سويسرا

المجموعة الثانية: بلجيكا، الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا، النمسا

المجموعة الرابعة: التشيك، إنجلترا، كرواتيا

المجموعة الخامسة: السويد

المجموعة السادسة: فرنسا

وستنضم 4 منتخبات أخرى إلى قائمة المتأهلين مساء اليوم الأربعاء، حيث تختتم منافسات دور المجموعات بإجراء 4 مباريات وهي كالتالي:

سلوفاكيا × إسبانيا

بولندا × السويد

ألمانيا × المجر

فرنسا × البرتغال

المصدر: RT