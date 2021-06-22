ميسي يفي بوعده لمشجع برازيلي (صورة)

أوفى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوعد تعهد به هذا الأسبوع، من خلال قيامه بالتوقيع على ظهر مشجع برازيلي، قام بوشم صورة "البرغوث" على جسده.

ويحمل الوشم صورة احتفال ميسي الشهير على ملعب ريال مدريد "سانتياغو برنابيو"، حينما سجل النجم الأرجنتيني هدف فوز برشلونة على الريال في الوقت القاتل يوم 23 أبريل 2017، وخلع قميصه موجها إياه إلى الجماهير.

Lionel Messi kept his promise to sign this Brazilian fan's incredible back tattoo 👏



(via @tatografias) pic.twitter.com/tR1WR6rfqj — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2021

ورأى ميسي وشم المشجع البرازيلي على موقع "إنستغرام" هذا الأسبوع، وعلق على صورته قائلا: "وشم رائع. أحببته! أود أن أراه وأوقع عليه".

After Lionel Messi signed the guy's back, the fan got Messi's signature tattooed. Image credit @gustavohofman. https://t.co/kaVxY6OF9Rpic.twitter.com/mlGBuX8xFT — Roy Nemer (@RoyNemer) June 20, 2021

وكي يحافظ "ليو" على كلمته، ذهب مباشرة إلى المشجع المحظوظ، ووضع توقيعه على ظهره.

وأبقى هذا المشجع على الذكرى إلى الأبد، حيث ذهب مباشرة إلى "راسم الأوشام" الخاص به، والذي قام بتحويل توقيع ميسي من حبر على الجلد إلى حبر أسفل الجلد.

ويتواجد ميسي في البرازيل حاليا، حيث يشارك مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

المصدر: goal.com + ESPNFC