ما طبيعة مرض أسطورة الأهلي المصري عماد متعب؟

أثار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عماد متعب، قلق محبيه بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وسط ترقب لمعرفة نتيجة الفحوصات الطبية التي سيجريها.

ورغم وضوح معاناة متعب من وعكة صحية خلال ظهوره في مقابلات تلفزيونية، إلا أنه يرفض نهائيا الحديث عن تفاصيل مرضه في الإعلام ويري أن هذه الأمور لا يجوز تداولها علنا، وهو ما اتضح خلال ظهوره التلفزيوني الأخير، بعدما رفض الحديث عن أي أمور خاصة بمرضه قائلا: "أنا الحمد لله تمام مفيش أي حاجة وإن شاء الله لما الدنيا تفتح هسافر إلى الخارج أطمئن على شوية حاجات وأرجع"، دون الكشف عن أي تفاصيل أو طبيعة الفحوصات التي سيخضع لها.

عماد متعب يهنئ "المعلم" حسن شحاتة بعيد ميلاده.. ويوجه نصيحة للاعبي الأهلي في العودة ضد الترجي.. ويتحدث عن حالته الصحية#جمهور_التالتة#ONTime_Sportspic.twitter.com/sbtUazJGsz — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 20, 2021

وكان اللاعب الشهير بـ"متعب حراس المرمى"، أعلن قبل فترة عبر حسابه في "تويتر"، خضوعه لعملية جراحية، لم يفصح أيضا عن أي تفاصيل حولها، لكنه أكد أن العملية تمنعه من الظهور على التلفزيون.

خضعت لعملية جراحية منذ أيام تمنعني من الالتقاء بكم عبر شاشتكم المفضلة ontime sports في ستوديو القمة ... بالتوفيق لكل نجوم الاستوديو اليوم .. ويارب قمة تليق بالناديين الكبيرين .. وكل عام والشعب المصري كله بخير ❤️ — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) May 10, 2021

وتعرض متعب بعد ذلك للإصابة بفيروس كورونا، ثم عاد للظهور تلفزيونيا، مع تغير في ملامح وجهه ووزنه.

وذكرت تقارير إعلامية، أن متعب أجرى عملية جراحة في عينه، كما رجحت أن تكون تداعيات إصابته بفيروس كورونا وراء حالة الإعياء التي بدت على ملامح وجهه في الفترة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن متعب سيتوجه إلى إنجلترا بعد رفع قيود السفر للاطمئنان على صحته بعدما عاني كثيرا خلال إصابته بفيروس كورونا مؤخرا.

المصدر: وكالات