تسجيل 140 إصابة بكورونا في "كوبا أمريكا"

جرى تسجيل 140 إصابة بفيروس كورونا خلال بطولة "كوبا أمريكا" لكرة القدم يوم الاثنين في البرازيل، مقابل 66 حالة سجلت حتى الخميس الماضي.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" إن بين 15235 اختبارا كان عدد المصابين 0.9 بالمائة.

وأضاف أن "معظم المتضررين هم من العمال وأعضاء المنتخبات والموظفين الخارجيين. بالمقارنة مع الأرقام السابقة، فإن معدل الإصابة بفيروس كورونا أقل، وهي علامة واضحة على أن الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية تعمل كما هو متوقع".

واعترفت تشيلي الأحد الماضي بانتهاك بعض لاعبيها في "كوبا أمريكا" بروتوكولات مكافحة الفيروس بالبطولة بعد أن زاروا حلاق فندق اللاعبين بمدينة كويابا البرازيلية.

وأصدر الاتحاد التشيلي لكرة القدم بيانا قال فيه إنه "يعترف بانتهاك الفقاعة الصحية للفريق المشارك في كوبا أمريكا، مع الدخول غير المصرح به للحلاق الذي، على الرغم من اختباره السلبي للفيروس، لا ينبغي أن يكون خالط اللاعبين".

ولم يذكر الاتحاد التشيلي عدد ولا أسماء اللاعبين المعنيين، لكنه قال إنه سيتم تغريمهم.

وبدورها، قالت الحكومة البرازيلية يوم الجمعة الماضي، إن 82 شخصا على صلة بـ"كوبا أمريكا" أصيبوا بفيروس "كوفيد -19".

وأضافت أن المدن الأربع المستضيفة للبطولة، وهي: ريو دي جانيرو وبرازيليا وكويابا وجويانيا، لديها مشاكل تتعلق بالبطولة.

وتدخلت البرازيل كمضيف للطوارئ على الرغم من أن البلاد لديها ثاني أكبر عدد وفيات مسجل بسبب فيروس كورونا في العالم بواقع أكثر من 500 ألف حالة وفاة.

وأبلغ نصف المنتخبات التي تلعب في "كوبا أمريكا" عن حالات إصابة بفيروس كورونا، وبينها فنزويلا وبوليفيا وكولومبيا وبيرو وتشيلي.

المصدر: (أ ب)