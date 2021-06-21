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الدحيل القطري بطلا لأندية آسيا بكرة اليد (فيديو)

الرياضة

الدحيل القطري بطلا لأندية آسيا بكرة اليد (فيديو)
twitter/alkasschannel
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توج نادي الدحيل القطري بلقب بطل النسخة الـ23 لبطولة آسيا للأندية لكرة اليد، على حساب نادي الكويت الكويتي بفوزه عليه (27-24) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين.

تقدم النادي الكويتي في الشوط الأول بنتيجة (12-10) هدفا، لكن الدحيل تمكن من تحويل تأخره إلى فوز في الشوط الثاني، بإحرازه 17 هدفا مقابل 12 هدفا.

كما نجح النادي القطري الآخر "العربي" في الفوز بالميدالية البرونزية على حساب نادي النجمة البحريني، إثر فوزه عليه بفارق هدف واحد بنتيجة (25-24) في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

يذكر أن مباريات النسخة الـ23 لبطولة آسيا للأندية لكرة اليد، انطلقت في 12 يونيو الجاري، بتنظيم نادي الوحدة السعودي، وبمشاركة 11 فريقا تنافسوا في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

المصدر: وكالات 

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