الدحيل القطري بطلا لأندية آسيا بكرة اليد (فيديو)

توج نادي الدحيل القطري بلقب بطل النسخة الـ23 لبطولة آسيا للأندية لكرة اليد، على حساب نادي الكويت الكويتي بفوزه عليه (27-24) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الاثنين.

تقدم النادي الكويتي في الشوط الأول بنتيجة (12-10) هدفا، لكن الدحيل تمكن من تحويل تأخره إلى فوز في الشوط الثاني، بإحرازه 17 هدفا مقابل 12 هدفا.

فيديو| نهاية المباراة: #الدحيل يحرز بطولة آسيا للأندية لكرة اليد بفوزه 27-23 على #الكويت الكويتي في النهائي #آسيوية_اليد_23pic.twitter.com/2Qg8OqO2xb — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 21, 2021

كما نجح النادي القطري الآخر "العربي" في الفوز بالميدالية البرونزية على حساب نادي النجمة البحريني، إثر فوزه عليه بفارق هدف واحد بنتيجة (25-24) في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

نهاية المباراة: #العربي يفوز 25-24 على النجمة البحريني ويحرز المركز الثالث في بطولة آسيا للأندية لكرة اليد #آسيوية_اليد_23pic.twitter.com/WikRka52eZ — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 21, 2021

يذكر أن مباريات النسخة الـ23 لبطولة آسيا للأندية لكرة اليد، انطلقت في 12 يونيو الجاري، بتنظيم نادي الوحدة السعودي، وبمشاركة 11 فريقا تنافسوا في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

المصدر: وكالات