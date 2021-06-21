أول رد فعل لسامي الجابر تجاه الأمير نواف بعد صدور الحكم في قضية "الـ170 مليونا"

تقدم نجم الهلال ومنتخب السعودية السابق، سامي الجابر، بالاعتذار إلى رئيس الهلال الأسبق، الأمير نواف بن سعد، وذلك بسبب قضية عدم تدقيق الـ170 مليون ريال في النادي.

وغرد الجابر عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا: "سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه، خلال البرنامج ذكر معاليه (نواف بن سعد) المعلومة أنني قلت بأنه يوجد 170 مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا".

(سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: "خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك ١٧٠ مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا" وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت اساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك). — سامي الجابر (@SamiAlJaber) June 21, 2021

وأضاف الجابر: "قد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد، وأعتذر له عن ذلك".

وكانت محكمة الاستئناف، أيدت حكم المحكمة الجزائية بالغرامة 50 ألف ريال سعودي للحق العام والاعتذار العلني، في دعوى نواف بن سعد ضد سامي الجابر أو ما يعرف بقضية "الـ170 مليونا".

وكان الجابر، اتهم نواف بن سعد بعدم تدقيق 170 مليون ريال سعودي من خزائن الهلال خلال فترة تولي الأخير رئاسة النادي.

المصدر: وكالات