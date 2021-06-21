فيروس كورونا ينهي علاقة البرازيلي باولينيو بقوانغتشو الصيني

انفصل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو، بالتراضي عن نادي قوانغتشو الذي سبق له الفوز بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ثماني مرات.

وقال قوانغتشو في بيان، إن العلاقة بين الطرفين انتهت قبل عامين من موعد انتهاء العقد بينهما، بسبب تعقيدات سببتها القيود المطبقة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف "نتيجة قيود السفر المطبقة بسبب جائحة كوفيد-19، لم يتمكن باولينيو من الانضمام للنادي وإتمام ما تبقى من عقده".

وأكمل البيان "وبعد مشاورات ودية قرر النادي واللاعب إنهاء العقد".

وأمضى لاعب منتخب البرازيل السابق (32 عاما)، فترتين ناجحتين في صفوف النادي الصيني، عندما ساعده في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا في 2015، وفي الفوز بلقب الدوري الصيني الممتاز في 2015، و2016.

وبعد ذلك غادر للانضمام إلى برشلونة الإسباني لموسم واحد، ثم عاد إلى الصين في 2018، وقاد قوانغتشو للفوز بلقب الدوري المحلي في 2019، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري.

المصدر: رويترز