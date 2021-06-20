لوف مدرب ألمانيا يشيد بأداء "مدمر البرتغال"

أشاد يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا بالأداء المتميز الذي قدمه لاعبه روبن جوزينس في الفوز الليلة الماضية 4-2 على البرتغال في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وقال لوف إنه كان يعرف أن المدافع الأيسر يملك كل مقومات النجاح.

وخاض جوزينس البالغ 26 عاما لاعب أتلانتا الإيطالي مباراته الدولية الأولى في سبتمبر الماضي وكانت في دوري الأمم الأوروبية.

وتألق اللاعب بصورة لافتة في مباراته الدولية التاسعة مع منتخب بلاده الليلة الماضية وسبب صداعا مزعجا لدفاع البرتغال بسبب سرعته الهائلة ومهاراته العالية عندما أسهم في صنع هدفين وأحرز هدفا خلال المباراة الثانية وقبل الأخيرة لبلاده ضمن المجموعة السادسة.

وبعد المباراة قال لوف في مؤتمر صحفي: "اكتشفناه قبل عامين تقريبا ونجح هو في التكيف سريعا جدا في صفوف الفريق".

Robin Gosens appreciation post 🇩🇪👏🏻 pic.twitter.com/S0wYyaLGas — SPORTbible (@sportbible) June 19, 2021

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وأضاف المدرب: "بعد أول مباراة خاضها معنا لم تكن لديه أي مشكلة.. فهو على تواصل وثيق ببقية لاعبي الفريق ومن ثم كان من الواضح أنه سيستمر معنا".

وأكد لوف أنه منبهر بصفة خاصة بانضباط اللاعب ومهاراته في التواصل على أرض الملعب.

وقال لوف أيضا: "كشخص وعلى المستوى الفردي فإننا نقدره كثيرا جدا. فهو منفتح ذهنيا ويجيد التواصل وعلاقته طيبة مع جميع لاعبي الفريق.

وتابع: "وهو واضح في كل شيء.. وهو أيضا دقيق جدا ومباشر وملتزم تماما".

وكانت ألمانيا خسرت مباراتها الأولى في دور المجموعات أمام فرنسا بطلة العالم وستلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول الأربعاء المقبل في ميونيخ مع المجر.

المصدر: "رويترز"