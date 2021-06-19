رأسية ليفاندوفسكي المتقنة تنقذ بولندا من الهزيمة أمام إسبانيا (فيديو)

فرض المنتخب البولندي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه الإسباني في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بأمم أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ25 عن طريق ألفارو موراتا، وعادل نجم المنتخب البولندي روبرت ليفادوفسكي النتيجة برأسية متقنة في الدقيقة الـ54 من عمر اللقاء.

Думали, Левандовский уже не тот после тяжелого клубного сезона? 🤔



Нет, Роберт все еще хорош и положил классный гол в ворота испанцев ⚽ pic.twitter.com/tQQl6bM5tb — Матч ТВ (@MatchTV) June 19, 2021

وأضاع المنتخب الإسباني فرصة ذهبية للتقدم في النتيجة مجددا في الدقيقة الـ58 عندما أهدر جيرارد مورينو ركلة جزاء، حيث سدد الكرة بقوة على يمين الحارس، ارتطمت بالقائم وارتدت إلى قدم موراتا الذي سددها بعيدا عن المرمى الخالي.

وهذا التعادل هو الثاني للمنتخب الإسباني بعد الأول من دون أهداف في مباراته الافتتاحية مع نظيره السويدي.

في المقابل، جمع المنتخب البولندي أول نقطة له في البطولة القارية، عقب خسارته في مباراته الأولى أمام المنتخب السلوفاكي بنتيجة 2-1.

يذكر أن السويد تغلبت على سلوفاكيا 1-0 أمس الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.

- ترتيب منتخبات المجموعة الخامسة بعد ختام الجولة الثانية من منافساتها:

1- السويد 4 نقاط ( من تعادل وفوز).

2- سلوفاكيا 3 نقاط ( من فوز وخسارة).

3- إسبانيا نقطتين (من تعادلين).

4- بولندا نقطة واحدة (بعد خسارة وتعادل).

⏰ RESULT ⏰



🇪🇸🆚🇵🇱 Spain and Poland share the points in Seville



⚽️ Morata scores his 20th goal for La Roja

👏 Lewandowski heads Poland level

🚫 Gerard Moreno hits post with penalty



Fair result? 🤔#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

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ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

المصدر: RT