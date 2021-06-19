"يويفا" يرد على "حركات" إزاحة المشروبات

حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من إزالة منتجات رعاة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وهو الأمر الذي انتشر بشدة خلال الأيام الماضية.

وطالب "يويفا" اللاعبين والمدربين بالتوقف عن إزالة المنتجات الخاصة بالرعاة أثناء المؤتمرات الصحفية فى يورو 2020، مهددا باحتمال فرض غرامات.

وانتشر عدد من الوقائع فيما يخص إزالة المنتجات الخاصة برعاة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

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وبدأ هذا الأمر عندما أقدم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، بإزاحة زجاجتين مياه غازية من أمامه، قبل أن يرفع قارورة مياه، ويدعو الناس لشرب الماء.

وزعمت وسائل الإعلام العالمية أن تصرف رونالدو المفاجئ هذا (إزاحته لقنينة الكوكاكولا) تسبب في أضرار بالغة لراعي اليويفا وبطولة يورو 2020، وأدى لتأثير سلبي هائل على العلامة التجارية للشركة العالمية الشهيرة.

ليكرر بول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي الأمر، ويزيل زجاجة مشروب كحولي من أمامه على منصة المؤتمر الصحفى.

وقام لوكاتيلي نجم منتخب إيطاليا بإبعاد زجاجتين مشروبات غازية من أمامه على منصة المؤتمر الصحفى.

قبل أن يغاير ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب المنتخب الروسي حركة إزاحة المشروبات عندما قام بشرب إحداها خلال أحد المؤتمرات.

ولم تعلق شركة كوكا كولا وهاينكن على الأمر، لكن مدير البطولة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مارتن كالين قال: "عائدات الرعاة مهمة للبطولة وكرة القدم الأوروبية".

وردا على سؤال عما إذا كان اللاعبون ملزمين تعاقديا بترك الزجاجات في مكانها، أضاف مدير البطولة: "إنهم ملزمون من خلال التزام اتحاداتهم للوائح البطولة".

وتابع: "نحن لا نفرض غرامات على اللاعبين مباشرة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، سنفعل ذلك من خلال الاتحاد الوطني المشارك وبعد ذلك يمكنهم البحث عما إذا كانوا سيذهبون إلى اللاعب".

وأوضح: "في حالات مثل بوغبا، نحن منفتحون تماما على أنه إذا كان ذلك لأسباب دينية، فلن يحتاجوا إلى زجاجة (بجانبهم)".

المصدر: irishtimes.com