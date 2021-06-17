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مدرب المنتخب الروسي يعاكس "حركة رونالدو"

الرياضة

مدرب المنتخب الروسي يعاكس
AFP ANTON VAGANOV
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قام ستانيسلاف تشيرتشيسوف، مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم، بفعل مغاير لما فعله كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، في أحد المؤتمرات الصحفية لمسابقة كأس أوروبا 2020.

وقام تشيرتشيسوف، بشرب المياه الغازية خلال المؤتمر الصحفي عقب فوزه فريقه على فنلندا 1-0.

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وعلى العكس تماما، قام رونالدو، في المؤتمر الصحفي لمواجهة البرتغال والمجر، بنقل زجاجتي مياه غازية من أمامه وإبعادهما إلى مكان آخر.

ثم أمسك النجم البرتغالي صاحب الـ36 عاما، بزجاجة المياه ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.

وفي وقت سابق انخفض سهم شركة المشروبات الغازية الشهيرة بنسبة 1.6% في سوق الأسهم، لتتراجع قيمة "كوكاكولا" من 242 مليار دولار إلى 238، وتصل الخسائر إلى 4 مليارات دولار.

وأنعش المنتخب الروسي فرصه في بلوغ دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، بعد فوزه على نظيره الفنلندي بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالمسابقة.

المصدر: the sun

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