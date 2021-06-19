حبيب: سأنطلق في عالم كرة القدم لكن ليس في الدوري الروسي بل في إنجلترا

قال بطل "UFC" السابق، المقاتل الروسي، حبيب نورمحمدوف إنه يود بدء مسيرته في عالم كرة القدم.

لكني لا أريد اللعب في الدوري الروسي الممتاز، بل في البطولة الإنجليزية. وقال نورماغوميدوف إنه كان يتحرك في اتجاه كرة القدم وكان مهتمًا بهذه الرياضة من وجهة نظر مزيد من التطوير.

وعقد بطل UFC السابق للوزن الخفيف مؤتمرا صحفيا في مدينة ألماتي بكازاخستان، وذلك قبل بطولة النسر القتالية.

ولدى سؤاله عن بداية مسيرته الكروية وما إذا كان المقاتل البالغ 32 عاما سيلعب في الدوري الكازاخستاني.

أجاب محمدوف: "بصراحة لا. إذا لعبت، فسيكون في الدوري الإنجليزي، وليس في روسيا، بل في إنجلترا".

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وأوضح: "وبما أنني لست محترفا بكرة القدم، وسأبلغ قريبا 33 عاما، لا أعتقد أن هناك أي شيء سيلمع بالنسبة لي. لكنني سأبني قصة في كرة القدم".

وتابع: "لدي بعض المشاريع، ربما بعض الأكاديميات سأفتتحها وهكذا. أنا أتحرك في هذا الاتجاه".

وقال المقاتل الروسي في المؤتمر الصحفي: "لا يمكن أن أكون لاعبا محترفا دون خلفية أو ماض كلاعب هاو... ولا أسعى إلى اللعب مع فريق مشهور أيضا".

في أوائل يونيو، قدم نادي "ليغيون دينامو"، وهو أندية مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية، وينشط فريق كرة القدم في النادي ضمن دوري الدرجة الثالثة في روسيا، عرضا على حبيب للعب في صفوفه، مقابل أي مبلغ يطلبه، لكن المقاتل المحترف لم يستجب.

المصدر: eurosport.ru