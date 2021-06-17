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الكشف عن أفضل لاعب في مواجهة هولندا والنمسا (فيديو)

الرياضة

الكشف عن أفضل لاعب في مواجهة هولندا والنمسا (فيديو)
Reuters Olaf Kraak
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها المنتخب الهولندي على نظيره النمساوي بهدفين نظيفين ضمن بطولة أمم أوروبا يوم الخميس.

ونال الظهير الهولندي دينزل دومفريس البالغ 25 عاما جائزة الأفضل في المباراة بعد تألقه الملحوظ وتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء.

كما تسبب دومفريس في ركلة جزاء لصالح المنتخب الهولندي بعد أن تمت عرقلته داخل منطقة جزاء النمسا، وجاء منها الهدف الأول في الدقيقة الـ11 دقيقة بقدم ممفيس ديباي.

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وبهذا الفوز، رفع المنتخب الهولندي رصيده في صدارة المجموعة الثالثة إلى 6 نقاط من مباراتين بعد فوزه في مباراته الأولى على نظيره الأوكراني بنتيجة 3-2، ليصبح ثالث المنتخبات التي تضمن مقعدها في ثمن نهائي البطولة القارية بعد منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

يذكر أن دومفريس حصل على جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية تواليا، حيث توج بالجائزة الأحد الماضي في المباراة الافتتاحية لـ"الطواحين" عندما سجل هدف الفوز الثالث لهولندا في شباك أوكرانيا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

المصدر: RT

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